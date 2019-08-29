На Печерську поліція забрала із сім’ї трьох дітей, побитих батьками



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Вирішується питання про позбавлення батька і матері батьківських прав

На бульварі Лесі Українки перехожі побачили трьох хлопчиків, які гуляли з батьками. На тілі дітей були помітні численні тілесні ушкодження, тому небайдужі громадяни зателефонували до поліції. На вказану адресу відразу виїхали співробітники Печерського управління поліції та служби у справах дітей райдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що правоохоронці на місці поспілкувалися з батьками, які пояснили, що тілесні ушкодження діти начебто отримали під час гри. Але наймолодший - 5-річний хлопчик - розповів поліцейським, що його 7-річного та 10-річного братиків неодноразово били батьки.

«Працівники ювенальної превенції прийняли рішення про негайне вилучення малолітніх дітей із родини та їх госпіталізацію. Медики зафіксували на тілі хлопчиків численні синці та садна. Зараз вони перебувають у лікарні, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує, лікарі оцінюють їх стан як задовільний», - повідомив Дуброва.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Батькам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Крім того, вирішується питання про позбавлення батька і матері батьківських прав.

Поліцейські спілкуються із сусідами та знайомими родини, аби встановити всі обставини події. Тривають слідчі дії.