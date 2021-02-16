На Печерську правоохоронці виявили в автомобілі зброю

Правоохоронці виявили в автівці пістолет і набої

Власник автівки відмовився пояснювати походження зброї та мету зберігання

На вулиці Кловський узвіз у Києві працівники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями водій та пасажир помітно нервували. А коли патрульні запропонували оглянути авто, то виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію та вилучила заборонені предмети. Все вилучене направлено на проведення експертизи.

27-річного власника автомобіля затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пояснювати правоохоронцям походження зброї та набоїв і з якою метою він їх зберігав, правопорушник відмовився.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно в Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.