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    На Печерську правоохоронці виявили в автомобілі зброю

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    Правоохоронці виявили в автівці пістолет і набої - На Печерську правоохоронці виявили в автомобілі зброю
    Правоохоронці виявили в автівці пістолет і набої
    Фото: Нацполіція

    Власник автівки відмовився пояснювати походження зброї та мету зберігання

    На вулиці Кловський узвіз у Києві працівники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями водій та пасажир помітно нервували. А коли патрульні запропонували оглянути авто, то виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію та вилучила заборонені предмети. Все вилучене направлено на проведення експертизи.

    27-річного власника автомобіля затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пояснювати правоохоронцям походження зброї та набоїв і з якою метою він їх зберігав, правопорушник відмовився.

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, нещодавно в Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя автомобіль
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