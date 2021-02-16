На Печерську правоохоронці виявили в автомобілі зброю
Власник автівки відмовився пояснювати походження зброї та мету зберігання
На вулиці Кловський узвіз у Києві працівники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями водій та пасажир помітно нервували. А коли патрульні запропонували оглянути авто, то виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію та вилучила заборонені предмети. Все вилучене направлено на проведення експертизи.
27-річного власника автомобіля затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пояснювати правоохоронцям походження зброї та набоїв і з якою метою він їх зберігав, правопорушник відмовився.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, нещодавно в Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.