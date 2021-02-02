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    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)

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    Правоохоронці вилучили з&nbsp;автівки автоматичну зброю - Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)
    Правоохоронці вилучили з автівки автоматичну зброю
    Фото: Нацполіція

    У Києві поліція провела спецоперацію з затримання злочинців

    1 лютого ввечері у Києві спецпризначенці та оперативники затримали осіб, які обстріляли авто на проспекті Степана Бандери.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході проведення спеціальної поліцейської операції з розшуку осіб, причетних до стрілянини, були задіяні всі наряди та патрулі міста. В результаті короткочасного переслідування спецпризначенці та працівники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників у Голосіївському районі.

    «Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва. У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії», - повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

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    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)
    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)
    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)
    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)
    Стрілянина на столичному проспекті: поліція повідомила подробиці (фото, відео)

    Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

    Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Як повідомлялося, вчора ввечері на проспекті Лобановського правоохоронці затримали автомобіль Skoda та осіб у ньому, причетних до стрілянини.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя автомобіль стрілянина
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