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    У сільраді на Київщині п’яний чоловік погрожував зброєю

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    Правоохоронці затримали дебошира - У сільраді на Київщині п’яний чоловік погрожував зброєю
    Правоохоронці затримали дебошира
    Фото: Нацполіція

    Чоловік влаштував конфлікт зі старостою села

    У селі Мирівка Кагарлицького району чоловік спровокував конфлікт та погрожував пневматичною зброєю. Повідомлення про це надійшло до поліції, інформує пресслужба Головного управління поліції в Київській області.

    Встановлено, що 41-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив сварку в будівлі сільської ради зі старостою села, нецензурно висловлювався та погрожував пістолетом. Причиною конфлікту стало те, що на вулиці, де він проживає, часті перепади напруги, через що у нього зламалася техніка.

    Працівники Обухівського районного управління оперативно затримали хулігана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю - пневматичний пістолет - вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

    Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років.

    Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 9 лютого, внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП сталося знеструмлення десяти населених пунктів Київщини.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина
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