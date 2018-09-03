На Печерську розпивання алкоголю двома чоловіками закінчилося різаниною



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Після вживання спиртних напоїв товариші почали з’ясовувати стосунки

До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Рибальській чоловікові нанесли тілесні ушкодження. Потерпілого виявила сусідка, яка відразу викликала лікарів і поліцію.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що двоє місцевих мешканців розпивали спиртні напої. Згодом між ними виникла сварка, у розпалі якої один із чоловіків схопив ножа і вдарив товариша.

22-річного місцевого мешканця госпіталізували до районної лікарні з травмами голови та проникаючим ножовим пораненням тулуба. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Це – 44-річний місцевий мешканець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У кімнаті затриманого правоохоронці виявили та вилучили речовий доказ – ніж.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.