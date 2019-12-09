На Печерську у парочки поліція вилучила зброю та наркотики (фото)



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У затриманих поліція вилучила 11 згортків із речовиною білого кольору Фото: Нацполіція

Чоловік із дівчиною розкладали на вулиці «закладки»

До поліції надійшов виклик від мешканця Печерська, який повідомив про те, що на вулиці Василя Тютюнника двоє невідомих, ймовірно, розкладають «закладки». На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, за вказаною адресою поліцейські помітили чоловіка і дівчину, на яких вказав заявник. Поліцейські перевірили у них документи та запитали про наявність заборонених предметів, після чого ті зізналися, що мають при собі пістолет та наркотики. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для документування події.

Так, під час поверхневого огляду у затриманих правоохоронці виявили предмет, схожий на пістолет, вісім патронів до нього, а також 11 згортків із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину метадон. Окрім цього, правоохоронці провели огляд автомобіля, який належить фігуранту, де виявили 26 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору. Поліція вилучила знайдені предмети та речовини для проведення необхідних експертних досліджень.

Обох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 29-річний житель Луганської області та 26-річна мешканка Київської області. Пояснити походження заборонених речей та речовин чоловік і дівчина не змогли.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) і ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.