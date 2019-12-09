У працівників СТО під Києвом поліція виявила наркотики (фото)



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В автівці одного із працівників СТО поліція виявила бутель із сухою наркотичною рослиною Фото: Нацполіція

За добу поліцейські Київщини вилучили наркотики у шістьох осіб

Дільничні Вишгородського відділку поліції виявили у співробітників місцевого СТО заборонене «зілля». Так у 43-річного чоловіка при собі був пакет із речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін. А в його молодшого колеги виявили сушені рослини, схожі на канабіс.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Також під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі останнього знаходився бутель із сухою наркотичною рослиною.

Вилучені речовини правоохоронці направили на проведення відповідних експертиз.

Щодо фігурантів порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, придбання, чи зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Загалом минулої доби поліцейські Київщини в різних районах вилучили наркотичні речовини у шістьох осіб.