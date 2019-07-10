Затримано банду, яка збувала «важкі» наркотики у Києві та області (фото)



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Під час обшуків в учасників злочинної групи вилучено більше 400 пакетів з метадоном Фото: Прокуратура Києва

Злочинна група сформована на етнічній основі

Столичними правоохоронцями затримано групу наркозбувачів з ознаками організованості та сформовану на етнічній основі, які налагодили розгалужену схему збуту «важких» наркотиків на території Києва та Київської області. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, в ході спецоперація було проведено 4 етапи оперативних закупок.

Під час проведення обшуків в помешканнях учасників злочинної групи вилучено більше 400 пакетів з метадоном. Вартість вилучених наркозасобів, за цінами чорного ринку, сягає 300 тисяч гривень.

Крім того, у фігурантів вилучили грошові кошти у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, квитанції банківських установ, нотатки про місця закладок та кількість збутих наркотиків.

Чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Слідчі дії тривають.