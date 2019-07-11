Операція «Мак»: жінка вирощувала опійну рослину прямо біля сільради (фото)
Поліція вилучила майже 300 кущів маку
У ході профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мак» поліція Тетіївського відділу виявила 299 кущів маковиння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
«Опійну рослину у себе на присадибній ділянці вирощувала місцева жителька села Ненадиха, причому прямо біля сільської ради. Це впало в око деяким односельцям. Вони повідомили поліцію про те, що начебто в одному з городів помітили рослину, схожу на мак. Правоохоронці вирішили цю звістку перевірити і не дарма. Обстежуючи територію селища, інформація підтвердилася. В одному з домогосподарств і виявили незаконні посіви опійного дурману», - розповіли правоохоронці.
Кущі було вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального Кодексу України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років).
Нагадаємо, нещодавно у с. Воропаївка Іванківського району правоохоронці виявили посіви конопель.