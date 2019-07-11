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    Операція «Мак»: жінка вирощувала опійну рослину прямо біля сільради (фото)

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    Плантацію маку виявлено на присадибній ділянці&nbsp; - Операція «Мак»: жінка вирощувала опійну рослину прямо біля сільради (фото)
    Плантацію маку виявлено на присадибній ділянці 
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила майже 300 кущів маку

    У ході профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мак» поліція Тетіївського відділу виявила 299 кущів маковиння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Опійну рослину у себе на присадибній ділянці вирощувала місцева жителька села Ненадиха, причому прямо біля сільської ради. Це впало в око деяким односельцям. Вони повідомили поліцію про те, що начебто в одному з городів помітили рослину, схожу на мак. Правоохоронці вирішили цю звістку перевірити і не дарма. Обстежуючи територію селища, інформація підтвердилася. В одному з домогосподарств і виявили незаконні посіви опійного дурману», - розповіли правоохоронці.

    Кущі було вилучено та направлено на експертизу.  

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    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального Кодексу України (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років).

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    Операція «Мак»: жінка вирощувала опійну рослину прямо біля сільради (фото)
    Операція «Мак»: жінка вирощувала опійну рослину прямо біля сільради (фото)

    Нагадаємо, нещодавно у с. Воропаївка Іванківського району правоохоронці виявили посіви конопель.

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