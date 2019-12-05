У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів



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Фото: one.kr.ua/

Пожежа виникла через коротке замикання електричного обладнання на третьому поверсі

У Довгинцівському районі Кривого Рогу у четвер через коротке замикання в щитовій сталося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Кривому Розі.

«Подія сталася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10.40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Через коротке замикання почалося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали», - зазначили у пресслужбі.

На місце події виїжджали три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

На цей час вогнеборці ліквідували загоряння.

Будівлю ліцею наразі знеструмлено, електропостачання відновлюють.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За останніми даними, під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.