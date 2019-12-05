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    У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів

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    У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів
    Фото: one.kr.ua/

    Пожежа виникла через коротке замикання електричного обладнання на третьому поверсі

    У Довгинцівському районі Кривого Рогу у четвер через коротке замикання в щитовій сталося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Кривому Розі.

    «Подія сталася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10.40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Через коротке замикання почалося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали», - зазначили у пресслужбі.

    На місце події виїжджали три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

    На цей час вогнеборці ліквідували загоряння.

    Будівлю ліцею наразі знеструмлено, електропостачання відновлюють.

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    У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів
    У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів
    У Кривому Розі в ліцеї сталась пожежа: евакуювали 800 учнів

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    За останніми даними, під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

     

    пожежа ДСНС Кривий Ріг студенти надзвичайні ситуації рятувальники
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