Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)

Для оновлення монумента гроші з держбюджету не братимуть

Герб СРСР на монументі «Батьківщини-матері» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року

У мережі з'явилися фото підготовки українського герба, яким замінять радянський на щиті монумента «Батьківщина-Матір», що в Києві.

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Створення тризубу, яким замінять герб СРСР на щиті «Батьківщини-Матері» фото з відкритих джерел

Зазначимо, що вартість проєкту – 28 млн. грн. Проте стало відомо, що компанія українського олігарха Рената Ахметова виготовить тризуб безкоштовно.

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-матір» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року.

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Монумент «Батьківщина-матір» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Нагадаємо, раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.