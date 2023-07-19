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Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
Для оновлення монумента гроші з держбюджету не братимуть
фото з відкритих джерел

Герб СРСР на монументі «Батьківщини-матері» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року

У мережі з'явилися фото підготовки українського герба, яким замінять радянський на щиті монумента «Батьківщина-Матір», що в Києві.

Створення тризубу, яким замінять герб СРСР на щиті «Батьківщини-Матері»
Створення тризубу, яким замінять герб СРСР на щиті «Батьківщини-Матері»
фото з відкритих джерел

Зазначимо, що вартість проєкту – 28 млн. грн. Проте стало відомо, що компанія українського олігарха Рената Ахметова виготовить тризуб безкоштовно.

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-матір» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року

Монумент «Батьківщина-матір» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Нагадаємо, раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Теги: Батьківщина Київ монумент

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