Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (наживо)

Щорічний Київський безпековий форум відбудеться під гаслом «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора»

Цьогоріч форум приурочений до двох символічних дат. «Главком» є інформаційним партнером події

Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ). Гасло цьогорічного форуму: «UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КБФ.

Цьогоріч подія приурочена до двох символічних дат – 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу. На тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення.

Головні запитання форуму:

Як зупинити російського агресора?

Як досягти для України і світу справедливого миру?

Як не допустити Третьої світової війни?

Упродовж двох днів відбудуться дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.

Партнери Форуму: НАТО, Атлантична рада, Фонд імені Фрідріха Еберта, Центр аналізу європейської політики (CEPA), IndeX, Impact.

Пряма трансляція на ресурсах КБФ та медіапартнерів:

Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

«Главком» є інформаційним партнером події.