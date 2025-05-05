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Маєток графині Уварової на Липках може стати Музеєм авангарду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Маєток графині Уварової на Липках може стати Музеєм авангарду
Музей авангарду було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення
фото: Київська міська рада

Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення

Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київради.

Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення

Планується, що Музей аваргарду займатиме площу 676,1 кв. м. Проєкт рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики. Далі за нього мають проголосувати столичні депутати.

Цю ідею ще за життя активно втілювала директорка Музею історії Києва Діана Попова, яка померла у квітні цього року. Вона боролася за повернення українським митцям-авангардистам, таким як Казимір Малевич, Олександр Богомазов та Олександра Екстер, належного статусу в історії мистецтва саме як українських художників, а не частини так званого російського авангарду.

Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення. Це цікавий зразок садибної забудови початку XX століття,  виконаний у стилі ампіряка, який згодом перетворився на місце тортур та загибелі великої кількості людей.

На початку XIX століття садиба належала Уляні Костянтинівні Веселицькій – вдові останнього російського посла в Кримському ханстві Петра Веселицького.

Садиба графині Уварової в Києві - це царський маєток, який зберіг свою розкіш і велич і до наших днів
Садиба графині Уварової в Києві - це царський маєток, який зберіг свою розкіш і велич і до наших днів
фото з відкритих джерел

Після 1894 року цей маєток продали цукровому магнату Лазарю Бродському. Він перетворив усі будинки на ділянці на прибуткові. Цікаво, що у 1899 році під час будівельних робіт на території садиби знайшли скарб із золотими речами, зокрема візантійськими та східними монетами X-XI століття.

У 1911 році Маргарита Бродська, дочка магната, розділила садибу на ділянки та продала. Ділянку №16 придбала графиня Наталія Уварова, дочка цукрозаводчика Федора Терещенка. На її замовлення у 1912-1914 роках архітектор Павло Голландський зніс старі будинки, заново розпланував садибу та збудував шикарний особняк.

Графіні Уварової на той момент виповнилося 22 роки, вона була дружиною голови київського відділення Російського музичного товариства. Вона особисто приймала участь в оздобленні особняка.

Садиба графині Уварової вражала своєю пишністю і відповідала високому становищу сім'ї в суспільстві
Садиба графині Уварової вражала своєю пишністю і відповідала високому становищу сім'ї в суспільстві
фото з відкритих джерел
Графмня Уварова особисто брала участь в облаштуванні особняка
Графмня Уварова особисто брала участь в облаштуванні особняка
фото з відкритих джерел

Інтер’єри вестибюлю та холу прикрашені декором у стилях ампіру, рококо та ренесансу. Парковий фасад оформлений напівротондою з колонами. На території садиби був сад, який не зберігся. У революційному 1917 дворяни продали будинок і виїхали на чужину.

У 1930-х роках садибу з’єднали переходами з триповерховим будинком №16-а та будівлею колишнього міського початкового училища. Разом з іншими будинками на Липках утворився цілий квартал, де протягом 1919-1987 років розміщувалося губернське, а згодом обласне управління каральних органів ЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ.

На території садиби був тюремний підвал, в якому страчували «ворогів народу». Також тут піддавали тортурам «неугодних», проводили допити та застосовували методи різного фізичного та психологічного впливу на бранців. Саме в маєтку Уварової засідала розстрільна трійка. За словами старожилів, Липську вулицю в ті роки називали «найдовшою вулицею у світі», оскільки нею можна було піти в один бік і ніколи звідти не повернутися назад.

Лише у 1987 році особняк передали Українському фонду культури і тепер тут розташовуються різноманітні установи. Зокрема, у цій будівлі зараз знаходиться Інститут національної пам’яті.

Нагадаємо, у Києві завершили цифрове копіювання архівних документів будівлі Національної спілки письменників України, розташованої на вулиці Банковій, 2. Будинок був пошкоджений внаслідок російської атаки дронами 1 січня 2025 року. 

До слова, на столичному Печерську сталася незвичайна подія, яка привернула увагу істориків та архітекторів. У дворі між будинками 8а та 8б у Музейному провулку, де 8 березня під землю провалилися три припарковані автомобілі, виявили історичні мурування кінця XIX - початку XX століття.

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Теги: Київ музей вулиця архітектура

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