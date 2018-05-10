На проспекті Шухевича посеред дороги горів автомобіль

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Рятувальники ліквідували пожежу в середу ввечері

У середу, 9 травня, у Києві на проїжджій частині дороги на просп. Романа Шухевича сталося загорання в автомобілі. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 19:43, інформує прес-служба столичних рятувальників.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося в салоні автомобіля Volkswagen Polo. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

О 20:04 вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено килим, переднє сидіння пасажира, закопчено салон автомобіля.

Причини виникнення займання наразі з’ясовуються.

На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 10 травня вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі.