У центрі Києва провалилася під землю дорога автівка

Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській

У четвер, 10 травня, вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській. Під землю пішов Mini Cooper. Автомобіль був припаркований на тротуарі, і під бруківкою утворилося провалля. На щастя, люди не постраждали. [GALLERY_BLOCK] Як повідомлялося, 9



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Фото: dtp.kiev.ua Автомобіль провалився у яму під бруківкою

Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській

У четвер, 10 травня, вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській. Під землю пішов Mini Cooper. Автомобіль був припаркований на тротуарі, і під бруківкою утворилося провалля.

На щастя, люди не постраждали.

Як повідомлялося, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.