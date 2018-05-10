У центрі Києва провалилася під землю дорога автівка
- Сьогодні, 07:49
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Фото: dtp.kiev.ua
Автомобіль провалився у яму під бруківкою
Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській
У четвер, 10 травня, вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській. Під землю пішов Mini Cooper. Автомобіль був припаркований на тротуарі, і під бруківкою утворилося провалля.
На щастя, люди не постраждали.
Як повідомлялося, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.