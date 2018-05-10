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    У центрі Києва провалилася під землю дорога автівка

    Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській
    У четвер, 10 травня, вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській. Під землю пішов Mini Cooper. Автомобіль був припаркований на тротуарі, і під бруківкою утворилося провалля. На щастя, люди не постраждали. [GALLERY_BLOCK] Як повідомлялося, 9
    • Сьогодні, 07:49
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    Автомобіль провалився у яму під бруківкою
    Фото: dtp.kiev.ua
    Автомобіль провалився у яму під бруківкою

    Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській

    У четвер, 10 травня, вранці у центрі Києва автомобіль провалився у яму на тротуарі.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Надзвичайна подія сталася на вулиці Пушкінській. Під землю пішов Mini Cooper. Автомобіль був припаркований на тротуарі, і під бруківкою утворилося провалля.

    На щастя, люди не постраждали.

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    У центрі Києва провалилася під землю дорога автівка
    У центрі Києва провалилася під землю дорога автівка

    Як повідомлялося, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.

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