В Україні з’явиться ще один потяг для велосипедистів

На маршрут вже вийшов відремонтований поїзд №829/830 Львів - Ужгород - Львів, який теж обладнаний спеціальними засобами для велосипедів

Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошино-Буча

Компанія «Укрзалізниця» запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів – Мукачево – Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Крім цього, з 5 червня вийшов на маршрут відремонтований поїзд №829/830 Львів – Ужгород – Львів, який теж обладнаний спеціальними засобами для велосипедів.

Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошин – Буча.

Пресслужба підкреслила, що в поїздах далекого прямування і швидкісних поїздах перевозити велосипеди поки можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі.

Разом з тим всі капітально відремонтовані у 2021 році приміські поїзди облаштовуються велодержателями.

«Зазвичай це від 8 до 16 місць для велосипедів у головних вагонах», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» з 11 червня запустила додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт «Бориспіль», довівши їх загальну кількість до 22 пар рейсів замість 16.

Також перевізник призначив на червень 11 додаткових поїздів до моря – до Одеси, Бердянська та Генічеська.

Компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.