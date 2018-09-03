На шкільній лінійці у Києві стало зле кільком дітям і дорослому



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Медичну допомогу школярам надали на місці

Сьогодні, 3 вересня, в різних районах Києва під час святкування першого дзвоника в школах кільком дітям і дорослому стало погано.

Про це в коментарі 44.ua повідомив начальник оперативно-диспетчерського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Рогов.

«Сьогодні на першому дзвонику зафіксовано близько 10-ти звернень зі шкіл. Погано стало одному дорослому і дітям. Нікого не госпіталізували. Допомогу надали всім на місці. Звичайно, якби була втрата свідомості, то людину відвезли б в лікарню», - сказав він.

Нагадаємо, що 1 вересня на шкільній лінійці в Шевченківському районі стало погано чотирьом дітям, ще один підліток втратив свідомість.