На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка

Бездиханне тіло у воді виявили випадкові перехожі

У понеділок, 7 травня, ввечері на Совських ставках (Голосіївський район Києва) було знайдено бездиханне тіло людини. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. Це тіло чоловіка, його виявили випадкові перехожі. Рятувальники дістали тіло з води. На місці працювали лікарі швидкої допомоги, патрульні