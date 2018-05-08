На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка
- Сьогодні, 09:13
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Фото: Київ оперативний
Рятувальники дістали тіло з води
Бездиханне тіло у воді виявили випадкові перехожі
У понеділок, 7 травня, ввечері на Совських ставках (Голосіївський район Києва) було знайдено бездиханне тіло людини. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Це тіло чоловіка, його виявили випадкові перехожі.
Рятувальники дістали тіло з води.
На місці працювали лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 7 травня у Києві біля станції метро «Чернігівська» виявили тіло столичного правоохоронця.