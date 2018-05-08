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    На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка

    Бездиханне тіло у воді виявили випадкові перехожі
    У понеділок, 7 травня, ввечері на Совських ставках (Голосіївський район Києва) було знайдено бездиханне тіло людини. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. Це тіло чоловіка, його виявили випадкові перехожі. Рятувальники дістали тіло з води. На місці працювали лікарі швидкої допомоги, патрульні
    • Сьогодні, 09:13
    • Розсилка
    Рятувальники дістали тіло з води
    Фото: Київ оперативний
    Рятувальники дістали тіло з води

    Бездиханне тіло у воді виявили випадкові перехожі

    У понеділок, 7 травня, ввечері на Совських ставках (Голосіївський район Києва) було знайдено бездиханне тіло людини. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Це тіло чоловіка, його виявили випадкові перехожі.

    Рятувальники дістали тіло з води.

    На місці працювали лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

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    На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка
    На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка
    На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка
    На Совських ставках у Києві знайдено тіло чоловіка

    Нагадаємо, 7 травня у Києві біля станції метро «Чернігівська» виявили тіло столичного правоохоронця.

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