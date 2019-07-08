На станції метро «Житомирська» на день закриють один вихід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газовики проводитимуть ремонтні роботи біля виходу з метро

У вівторок, 9 липня, на станції метро «Житомирська» буде закрито один із виходів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Пасажирів повідомляють, що з 8:00 до кінця дня не працюватиме вихід до вулиці Ф. Пушиної.

«Біля виходу №1 працівники «Київгазу» будуть проводити роботи на газопроводі», - розповіли в метрополітені.

Пасажирам метро радять користуватися виходами №2 і №6.





Як повідомлялося, під час проведення фестивалю Atlas Weekend КП «Київський метрополітен» у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину.

Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».