У столичному метро відкрився скляний офіс поліції (фото)



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Прозорий офіс поліції в метро Фото: пресслужба мера Києва

Перший «прозорий» офіс поліції відкрито на станції метро «Лук’янівська»

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації першого відкритого офісу поліції метрополітену (Національної поліції). Скляний офіс відкрили на станції метро «Лук’янівська».

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Щодня 1,5 мільйона людей користуються київським метрополітеном. Через цю станцію за день проходить близько 70 тисяч пасажирів. Чимало людей звертаються за допомогою до поліції, - зазначив Кличко. - Цей офіс - абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Всі бачать, що тут відбувається і як працює поліція».

Приміщення спроектоване за стандартами «прозорого» офісу. Правоохоронці в реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики. Пасажири зможуть звернутися в цей офіс щодо загублених документів, речей або виявлення випадків порушення правопорядку.

У відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.

«Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах», - підкреслив мер Києва.

Він наголосив, що мета втілення таких проектів – зробити Київ комфортним та безпечним. І нагадав, що для цього продовжується реалізація програми «Безпечна столиця», зі встановлення камер відеоспостереження в місті.

У презентації відкритого офісу також взяли участь керівник Управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко та начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.