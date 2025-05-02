На станції метро «Дорогожичі» біля ескалатора помер пасажир

На місце події прибули медики та правоохоронці

На місці події працюють співробітники поліції та бригада швидкої медичної допомоги

Сьогодні, 2 квітня, на станції київського метрополітену «Дорогожичі» було виявлено тіло невідомої особи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Як повідомляють очевидці, інцидент стався біля ескалатора, що знаходиться на території станції.

На місці події працюють правоохоронці фото: соцмережі

На місці події працюють співробітники поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Територію оточено, проводяться слідчі дії для встановлення обставин трагедії та особи загиблого.

Наразі жодних офіційних подробиць інциденту правоохоронні органи не повідомляють.

Нагадаємо, 24 квітня на станції метро «Хрещатик» пасажир потрапив під поїзд.