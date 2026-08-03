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У київському метро людина впала на колію (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У київському метро людина впала на колію (відео)
Людину передали медикам
фото: скриншот з відео

Рух поїздів зеленою гілкою тимчасово було призупинено

Сьогодні, 3 серпня, у Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що рух поїздів зеленою гілкою тимчасово було призупинено.

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За даними пабліка, людину оперативно дістали та передали медикам.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

До слова, у 2025 році сукупний збиток двох головних комунальних перевізників столиці становив 3,1 млрд грн. При цьому майже весь фінансовий мінус – 3 млрд грн (97%) – припадає саме на КП «Київський метрополітен».

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Теги: Київ метро

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