У київському метро людина впала на колію (відео)

Рух поїздів зеленою гілкою тимчасово було призупинено

Сьогодні, 3 серпня, у Києві на станції метро «Позняки» людина впала на колію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що рух поїздів зеленою гілкою тимчасово було призупинено.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За даними пабліка, людину оперативно дістали та передали медикам.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

До слова, у 2025 році сукупний збиток двох головних комунальних перевізників столиці становив 3,1 млрд грн. При цьому майже весь фінансовий мінус – 3 млрд грн (97%) – припадає саме на КП «Київський метрополітен».