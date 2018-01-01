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    На столичних дорогах встановлюють нові інформаційні табло

    Заходи спрямовані на підвищення поінформованості водіїв
    У столиці завершується встановлення та налаштування 12 повнокольорових світлодіодних табло у найбільш завантажених місцях вулично-дорожньої мережі. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком». За його словами, інформаційні табло повідомлятимуть водіям про поточну ситуацію на дорогах, зміни в організації
    • Сьогодні, 12:03
    • Розсилка
    Інформаційні табло у Києві
    Інформаційні табло у Києві

    Заходи спрямовані на підвищення поінформованості водіїв

    У столиці завершується встановлення та налаштування 12 повнокольорових світлодіодних табло у найбільш завантажених місцях вулично-дорожньої мережі.

    Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».

    За його словами, інформаційні табло повідомлятимуть водіям про поточну ситуацію на дорогах, зміни в організації дорожнього руху та інші важливі дані.

    «Такі табло справді зручні для водіїв. Адже вони привертають увагу, втім, не відволікаючи від дороги. Вони були б доречні на більшості вуличних мереж. Зараз ми встановлюємо їх там, де рух найбільш інтенсивний – на Європейській площі, перетині вулиць Бойчука-Бастіонної та Мельникова-Герцена. Світлодіодні табло допомагають упорядкувати рух завдяки кращому інформуванню водіїв», – переконаний Дмитро Давтян.

    Перше подібне табло встановили у 2008 році, минулого року їх закупили 12. Усі вони сучасні, підключені до центрального пункту управління автоматизованої системи керування дорожнього руху (АСКДР) Центру організації та безпеки дорожнього руху.

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