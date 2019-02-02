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    На столичних «Осокорках» псевдополіцейські викрали двох дівчат – ЗМІ

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    <p>Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками</p> <div></div> - На столичних «Осокорках» псевдополіцейські викрали двох дівчат – ЗМІ

    Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками

    У Києві ввели план «Перехоплення»

    2 лютого Києві ввели план «Перехоплення». Правоохоронці шукають двох чоловіків на Hyundai Accent, які викрали двох молодих дівчат. Про це пише видання «Інформатор» з посиланням на власні джерела.

    За його даними, інцидент стався в Дарницькому районі Києва біля станції метро «Осокорки».

    Про подію заявили очевидці. Чоловіки на Hyundai з номерним знаком АА2071ЕО представилися співробітниками поліції і мали з собою вогнепальну зброю. Викрадачі силоміць затягли дівчат в машину і відвезли в бік Харківського шосе. Один з «поліцейських» худорлявий, середнього зросту, в синій куртці, другий - повний, в темній куртці.

    Станом на 06:30 у Києві ввели план «Перехоплення». Правоохоронці шукають Hyundai Accent з двома дівчатами і двома чоловіками в салоні. Попередньо, викрадачі озброєні.

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