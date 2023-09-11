На столичній Оболоні чоловік поранив поліцейського
Інцидент стався при затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочині
Увечері, 11 вересня, в Києві стався інцидент, під час якого поліцейський отримав поранення під час затримання озброєного підозрюваного. Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що інцидент стався при затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Той напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення, однак, це не завадило правоохоронцю одягнути на нього кайданки.
«Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога», – зазначили в поліції.
Раніше повідомлялося, що 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.
У Державному бюро розслідувань Суспільному повідомили, висновків експертизи, чи перебував загиблий напідпитку, станом на 4 вересня немає.
До слова, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський.
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