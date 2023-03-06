На столичних Осокорках лунатимуть постріли, можливе ускладнення руху: деталі

Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00

Державне бюро розслідувань 9 березня проводитиме слідчий експеримент у столичному мікрорайоні Осокорки. У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки пострілів, також можливе ускладнення руху. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«9 березня ДБР проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки: попереджаємо мешканців про звуки пострілів та можливі ускладнення руху. Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів. «Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби», – зазначили в КМДА.

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