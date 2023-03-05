На Київщині чоловік підпалив себе на очах у дружини

Поліцейські та рятувальники прибули на місце події та допомогли медикам госпіталізувати потерпілого

У селищі Красилівка Київської області в неділю, 5 березня, чоловік на очах у дружини облив себе бензином та підпалив. Його госпіталізували. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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60-річний житель Красилівки намагався вчинити самогубство.

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Поліцейські та рятувальники прибули на місце події та допомогли медикам госпіталізувати потерпілого.

«Поліція Київщини з’ясовує обставини інциденту. Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. В разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції», – написав Нєбитов.

Раніше в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

Також у Києві на Харківському шосе пенсіонер вчинив самогубство. Пенсіонер залишив передсмертну записку родичам. Він жив на другому поверсі, але піднявся на кілька поверхів вище для суїциду. Після падіння пенсіонер помер на місці.