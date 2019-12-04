На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)



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Водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста Фото: Київ оперативний

Велосипедист не постраждав

У середу, 4 грудня, вранці на вулиці Святошинській у Києві сталася ДТП за участі вантажівки та велосипедиста.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Сьогодні зранку на вулиці Святошинський водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста, який рухався узбіччям», - йдеться в повідомленні.

Велосипедист не постраждав, оскільки встиг відскочити до того моменту, як його велосипед потрапив під колеса вантажівки.

Обставини, причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

Також 3 грудня в селі Мотижин Макарівського району Київської області вантажівка заїхала на територію приватного господарства, де зіткнулася з деревом. В результаті ДТП водій КамАЗу загинув.