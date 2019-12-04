На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)
Велосипедист не постраждав
У середу, 4 грудня, вранці на вулиці Святошинській у Києві сталася ДТП за участі вантажівки та велосипедиста.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Сьогодні зранку на вулиці Святошинський водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста, який рухався узбіччям», - йдеться в повідомленні.
Велосипедист не постраждав, оскільки встиг відскочити до того моменту, як його велосипед потрапив під колеса вантажівки.
Обставини, причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.
Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.
Також 3 грудня в селі Мотижин Макарівського району Київської області вантажівка заїхала на територію приватного господарства, де зіткнулася з деревом. В результаті ДТП водій КамАЗу загинув.