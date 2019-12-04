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    На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)

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    &nbsp;Водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста - На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)
     Водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста
    Фото: Київ оперативний

    Велосипедист не постраждав

    У середу, 4 грудня, вранці на вулиці Святошинській у Києві сталася ДТП за участі вантажівки та велосипедиста.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Сьогодні зранку на вулиці Святошинський водій цементовоза з невідомих причин наїхав на велосипедиста, який рухався узбіччям», - йдеться в повідомленні.

    Велосипедист не постраждав, оскільки встиг відскочити до того моменту, як його велосипед потрапив під колеса вантажівки.

    Обставини, причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

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    На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)
    На Святошині цементовоз збив велосипедиста (фото)

    Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

    Також 3 грудня в селі Мотижин Макарівського району Київської області вантажівка заїхала на територію приватного господарства, де зіткнулася з деревом. В результаті ДТП водій КамАЗу загинув.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій автомобіль велосипед велосипедист
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