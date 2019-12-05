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    Новини

    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Чоловік вибіг на дорогу, а потім раптово звернув назад

    У ніч на четвер, 5 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП. На виїзді з Києва водій таксі Daewoo Lanos збив пішохода, який вибіг на середину дороги і раптово вирішив повернутися на пішохідну зону.

    Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій таксі їхав по трасі в напрямку Броварів. Побачивши пішохода, що вибіг на дорогу, Daewoo почав гальмувати. Раптово чоловік на дорозі звернув назад на пішохідну зону. Водій таксі не встиг вчасно зреагувати на зміну руху пішохода і збив його.

    Як повідомили очевидці аварії, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його важкому стані забрала карета швидкої допомоги.

    Сам водій не постраждав, але машина Daewoo сильно пошкоджена.

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    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обставини аварії встановлює поліція.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль чоловік
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