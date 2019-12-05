На виїзді з Києва автомобіль збив п’яного пішохода (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Чоловік вибіг на дорогу, а потім раптово звернув назад

У ніч на четвер, 5 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП. На виїзді з Києва водій таксі Daewoo Lanos збив пішохода, який вибіг на середину дороги і раптово вирішив повернутися на пішохідну зону.

Аварія трапилася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

Водій таксі їхав по трасі в напрямку Броварів. Побачивши пішохода, що вибіг на дорогу, Daewoo почав гальмувати. Раптово чоловік на дорозі звернув назад на пішохідну зону. Водій таксі не встиг вчасно зреагувати на зміну руху пішохода і збив його.

Як повідомили очевидці аварії, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його важкому стані забрала карета швидкої допомоги.

Сам водій не постраждав, але машина Daewoo сильно пошкоджена.

Обставини аварії встановлює поліція.