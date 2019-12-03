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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув водій КамАЗу (фото)

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    <p>КамАЗ зіткнувся з деревом</p> - Смертельна ДТП на Київщині: загинув водій КамАЗу (фото)

    КамАЗ зіткнувся з деревом

    Фото: Нацполіція

    КамАЗ злетів з дороги і врізався в дерево

    У вівторок, 3 грудня, в селі Мотижин Макарівського району Київської області близько 10 години ранку сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    54-річний водій КамАЗу, рухаючись по вулиці В. Довгича до центру села, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив з’їзд з дороги.

    Вантажівка заїхала на територію приватного господарства, де зіткнулася з деревом. В результаті ДТП водій КамАЗу загинув.

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    Смертельна ДТП на Київщині: загинув водій КамАЗу (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув водій КамАЗу (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: загинув водій КамАЗу (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

    Національна поліція України ДТП дороги вантажівки смерть водій Київщина автомобіль
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