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    У Києві невідомі обстріляли тролейбус: фото

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    У Києві невідомі обстріляли тролейбус - У Києві невідомі обстріляли тролейбус: фото
    У Києві невідомі обстріляли тролейбус

    Зловмисники зробили кілька пострілів і зникли

    У неділю, 18 жовтня, в Києві зловмисники обстріляли тролейбус з невстановленої зброї, після чого зникли.

    Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Як зазначається, інцидент стався на вулиці Гарматна, 2.

    За попередньою інформацією, зловмисники зробили кілька пострілів з невстановленої зброї, після чого зникли.

    Також на місці працювала поліція і слідчо-оперативна група. Інформацію про можливих постраждалих не повідомляли.

    У правоохоронних органах інцидент поки також не коментували.

    До слова, у п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo.

    Як повідомлялося, 17 жовтня у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.

    Київ громадський транспорт стрілянина
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