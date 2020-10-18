У Києві невідомі обстріляли тролейбус: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві невідомі обстріляли тролейбус

Зловмисники зробили кілька пострілів і зникли

У неділю, 18 жовтня, в Києві зловмисники обстріляли тролейбус з невстановленої зброї, після чого зникли.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Як зазначається, інцидент стався на вулиці Гарматна, 2.

За попередньою інформацією, зловмисники зробили кілька пострілів з невстановленої зброї, після чого зникли.

Також на місці працювала поліція і слідчо-оперативна група. Інформацію про можливих постраждалих не повідомляли.

У правоохоронних органах інцидент поки також не коментували.

До слова, у п’ятницю, 16 жовтня, о 12:43 на вул. Борщагівській, 190 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Daewoo Lanos з автомобілем Chevrolet Aveo.

Як повідомлялося, 17 жовтня у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв – травми виявилися не смертельними.