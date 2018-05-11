На Столичному шосе перевернулася «швидка»

Квести, розваги з роботами та віртуальною реальністю. У Львові стартував Дитячий форум

У Запоріжжі зіштовхнулися вісім автомобілів, є постраждалі (фото)

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій медтранспорту намагався уникнути зіткнення через автомобіль, який його підрізав

У п'ятницю, 11 травня, в Києві на Столичному шосе сталася ДТП: перекинулася машина швидкої допомоги.

Аварія трапилася близько 6:50. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія «швидкої», він їхав у другому ряду по з'їзду зі Столичного шосе в бік Обухова. Біля торгового центру «Домосфера» медиків підрізав чорний легковий автомобіль.

Щоб уникнути зіткнення, водій медтранспорту прийняв вліво і вилетів з проїжджої частини. Після чого перелетів через газон, вилетів на парковку торгового центру і намагався стабілізувати машину. Проїхавши близько 100 метрів, утримати машину на жаль не вдалося.

Автомобіль перекинувся на бік, проковзнув близько 30 метрів і зупинився.

На щастя ніхто не постраждав. У «швидкій» було двоє людей, пацієнтів не було.

На місці працюють співробітники патрульної поліції.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.