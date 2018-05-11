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    На Столичному шосе перевернулася «швидка»

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    На Столичному шосе перевернулася «швидка»
    На Столичному шосе перевернулася «швидка»
    На Столичному шосе перевернулася «швидка»
    Фото: Інформатор
    • Сьогодні, 09:09
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    Водій медтранспорту намагався уникнути зіткнення через автомобіль, який його підрізав

    У п'ятницю, 11 травня, в Києві на Столичному шосе сталася ДТП: перекинулася машина швидкої допомоги.

    Аварія трапилася близько 6:50. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія «швидкої», він їхав у другому ряду по з'їзду зі Столичного шосе в бік Обухова. Біля торгового центру «Домосфера» медиків підрізав чорний легковий автомобіль.

    Щоб уникнути зіткнення, водій медтранспорту прийняв вліво і вилетів з проїжджої частини. Після чого перелетів через газон, вилетів на парковку торгового центру і намагався стабілізувати машину. Проїхавши близько 100 метрів, утримати машину на жаль не вдалося.

    Автомобіль перекинувся на бік, проковзнув близько 30 метрів і зупинився.

    На щастя ніхто не постраждав. У «швидкій» було двоє людей, пацієнтів не було.

    На місці працюють співробітники патрульної поліції.

    Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.

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