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    На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)

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    Тіло лежало&nbsp;біля входу в під&rsquo;їзд будинку - На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)
    Тіло лежало біля входу в під’їзд будинку
    Фото: Інформатор

    Медики не виявили на тілі слідів насильницької смерті

    У ніч на вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі Києва виявили мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а (житловий масив Теремки-2) біля входу в під’їзд дев'ятиповерхового будинку лежало тіло хлопця.

    Виклик на лінію «103» надійшов близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Медики намагалися реанімувати хлопця, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції.

    Особу померлого не встановлено. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав не в цьому будинку.

    При попередньому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на безхатченка.

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    На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)
    На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)
    На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України Київ смерть чоловік
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