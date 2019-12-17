На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)
Медики не виявили на тілі слідів насильницької смерті
У ніч на вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі Києва виявили мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а (житловий масив Теремки-2) біля входу в під’їзд дев'ятиповерхового будинку лежало тіло хлопця.
Виклик на лінію «103» надійшов близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.
Медики намагалися реанімувати хлопця, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції.
Особу померлого не встановлено. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав не в цьому будинку.
При попередньому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на безхатченка.
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.