На Теремках біля входу в будинок виявлено тіло хлопця (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло лежало біля входу в під’їзд будинку Фото: Інформатор

Медики не виявили на тілі слідів насильницької смерті

У ніч на вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі Києва виявили мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а (житловий масив Теремки-2) біля входу в під’їзд дев'ятиповерхового будинку лежало тіло хлопця.

Виклик на лінію «103» надійшов близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.

Медики намагалися реанімувати хлопця, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції.

Особу померлого не встановлено. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав не в цьому будинку.

При попередньому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на безхатченка.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.