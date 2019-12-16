З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка
Водолази-рятувальники витягнули з води тіло чоловіка
Тіло знаходилося на відстані 5 м від берега
У неділю, 15 грудня, в озері Ерик на вул. Набережно-Корчуватській, 27 у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронців о 16:58.
На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Як виявилось, на поверхні води на відстані приблизно 5 м від берега знаходилося тіло чоловічої статі.
За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям.
Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.
Як повідомлялося, 14 грудня у Києві біля мосту Рибальський рятувальники витягли з води молодого чоловіка, який перебував без одягу і не міг самостійно доплисти до берега.