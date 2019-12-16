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    Новини

    З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка

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    <p>Водолази-рятувальники витягнули з води тіло чоловіка</p> - З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка

    Водолази-рятувальники витягнули з води тіло чоловіка

    Тіло знаходилося на відстані 5 м від берега

    У неділю, 15 грудня, в озері Ерик на вул. Набережно-Корчуватській, 27 у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронців о 16:58.

    На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, на поверхні води на відстані приблизно 5 м від берега знаходилося тіло чоловічої статі.

    За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям.

    Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.

    Як повідомлялося, 14 грудня у Києві біля мосту Рибальський рятувальники витягли з води молодого чоловіка, який перебував без одягу і не міг самостійно доплисти до берега.

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