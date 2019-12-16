З озера в Києві водолази дістали тіло чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водолази-рятувальники витягнули з води тіло чоловіка

Тіло знаходилося на відстані 5 м від берега

У неділю, 15 грудня, в озері Ерик на вул. Набережно-Корчуватській, 27 у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронців о 16:58.

На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, на поверхні води на відстані приблизно 5 м від берега знаходилося тіло чоловічої статі.

За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега та передали його правоохоронцям.

Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 14 грудня у Києві біля мосту Рибальський рятувальники витягли з води молодого чоловіка, який перебував без одягу і не міг самостійно доплисти до берега.