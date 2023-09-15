Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку ЮНЕСКО

Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, відкриває можливість отримати додаткову фінансову та технічну підтримку

Декілька історичних об'єктів в містах Київ та Львів були включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Про це повідомляє пресслужба організації.

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До списку об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено:

Києво-Печерська Лавра;

Софійський собор та пов'язані з ним монастирські споруди;

Історичний центр Львова.

«Оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну», – пояснюють своє рішення в ЮНЕСКО.

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Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, також відкриває можливість отримати додаткову фінансову та технічну підтримку для впровадження додаткових невідкладних заходів. Це відбувається в рамках вже запроваджених Україною спільно з ЮНЕСКО заходів.

Як повідомлялося, Комітет всесвітньої спадщини, який збиратиметься 10-25 вересня в Ер-Ріяді, «імовірно» ухвалить рішення про внесення до списку Софійського собору та інших монастирських споруд, яким загрожує знищення.

Нагадаємо, міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендувала додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі під час брифінгу. Вона наголосила, що культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни.

До слова, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.