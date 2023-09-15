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Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку ЮНЕСКО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Історичні об'єкти Києва та Львова внесли до списку ЮНЕСКО
Києво-Печерська Лавра
фото з відкритих джерел

Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, відкриває можливість отримати додаткову фінансову та технічну підтримку

Декілька історичних об'єктів в містах Київ та Львів були включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Про це повідомляє пресслужба організації.

До списку об'єктів всесвітньої спадщини у небезпеці було внесено:

  • Києво-Печерська Лавра;
  • Софійський собор та пов'язані з ним монастирські споруди;
  • Історичний центр Львова.

«Оптимальних умов більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єктів, їм загрожує потенційна небезпека через війну», – пояснюють своє рішення в ЮНЕСКО.

Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, також відкриває можливість отримати додаткову фінансову та технічну підтримку для впровадження додаткових невідкладних заходів. Це відбувається в рамках вже запроваджених Україною спільно з ЮНЕСКО заходів.

Як повідомлялося, Комітет всесвітньої спадщини, який збиратиметься 10-25 вересня в Ер-Ріяді, «імовірно» ухвалить рішення про внесення до списку Софійського собору та інших монастирських споруд, яким загрожує знищення

Нагадаємо, міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендувала додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі під час брифінгу. Вона наголосила, що культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни.

До слова, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: Львів ЮНЕСКО культура небезпека собор лавра

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