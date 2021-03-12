  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У сніговому полоні: Київ застряг у масштабних заторах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наприкінці робочого тижня завантаженими виявилися усі магістралі в центрі столиці - У сніговому полоні: Київ застряг у масштабних заторах
    Наприкінці робочого тижня завантаженими виявилися усі магістралі в центрі столиці
    фото: Київ оперативний

    На виїздах з міста рух заблоковано на проспекті Перемоги у бік виїзду зі столиці

    У п'ятницю ввечері в Києві утворилися масштабні затори на дорогах, спричинені сильним снігопадом та численними аваріями.

    Наприкінці робочого тижня завантаженими виявилися магістралі в центрі столиці, а також напрямки, що ведуть у бік спальних масивів та виїздів з міста.

    Про це свідчать дані Google Maps і публікації в соцмережах.

    У центральній частині міста ускладнено рух проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицями Хрещатик, Грушевського, Шовковична, Басейна, Мазепи, Січових Стрільців, Велика Житомирська тощо.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У сніговому полоні: Київ застряг у масштабних заторах
    У сніговому полоні: Київ застряг у масштабних заторах

    В обидві сторони затори спостерігається на Гаванському мосту. На Північному мосту та мосту Метро транспорт скупчився в бік лівого берега, пише УНІАН.

    На виїздах з міста рух заблоковано на проспекті Перемоги у бік виїзду зі столиці. Також затор утворився на Великій кільцевій дорозі. У районі розв'язки біля станції метро «Теремки» також спостерігається скупчення транспорту, так само як і в районі Харківської площі (біля станції метро «Бориспільська»). Сервіс Google Maps свідчить про десятки дорожніх аварій в різних частинах міста. ДТП зафіксували біля мосту Патона (на правому березі), вулицях Антоновича, Довженка, Борщагівській, Оболонській, Кирилівській, Полярній, Богатирській; проспектах Голосіївському, Перемоги, Повітрофлотському, Броварському, Тичини; Вознесенському узвозі та багатьох інших магістралях.

    Аби мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки з 17:00 в'їзд до міста обмежили великогабаритному транспорту.

    Читайте також:

    Теги: ДТП Київ дороги снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies