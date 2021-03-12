У сніговому полоні: Київ застряг у масштабних заторах

На виїздах з міста рух заблоковано на проспекті Перемоги у бік виїзду зі столиці

У п'ятницю ввечері в Києві утворилися масштабні затори на дорогах, спричинені сильним снігопадом та численними аваріями.

Наприкінці робочого тижня завантаженими виявилися магістралі в центрі столиці, а також напрямки, що ведуть у бік спальних масивів та виїздів з міста.

Про це свідчать дані Google Maps і публікації в соцмережах.

У центральній частині міста ускладнено рух проспектом Перемоги, бульварами Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицями Хрещатик, Грушевського, Шовковична, Басейна, Мазепи, Січових Стрільців, Велика Житомирська тощо.

В обидві сторони затори спостерігається на Гаванському мосту. На Північному мосту та мосту Метро транспорт скупчився в бік лівого берега, пише УНІАН.

На виїздах з міста рух заблоковано на проспекті Перемоги у бік виїзду зі столиці. Також затор утворився на Великій кільцевій дорозі. У районі розв'язки біля станції метро «Теремки» також спостерігається скупчення транспорту, так само як і в районі Харківської площі (біля станції метро «Бориспільська»). Сервіс Google Maps свідчить про десятки дорожніх аварій в різних частинах міста. ДТП зафіксували біля мосту Патона (на правому березі), вулицях Антоновича, Довженка, Борщагівській, Оболонській, Кирилівській, Полярній, Богатирській; проспектах Голосіївському, Перемоги, Повітрофлотському, Броварському, Тичини; Вознесенському узвозі та багатьох інших магістралях.

Аби мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки з 17:00 в'їзд до міста обмежили великогабаритному транспорту.