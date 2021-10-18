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    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)

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    КамАЗ протаранив автомобіль&nbsp;Renault Master&nbsp; - На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)
    КамАЗ протаранив автомобіль Renault Master 
    Фото: Нацполіція

    У ДТП постраждали дві жінки та семирічна дівчинка

    17 жовтня ввечері на автодорозі Київ–Чернігів відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КамАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок зіткнення пасажири легковика – мама, бабуся та семирічна дівчинка – отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до місцевої лікарні.

    На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

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    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)
    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)
    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)
    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та виявили автомобіль КамАЗ в селищі Велика Димерка. За кермом вантажівки знаходився 41-річний житель Миколаївської області. Під час освідування водія-втікача встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 2,1 проміле алкоголю.

    Вантажівку вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини ДТП, призначені відповідні експертизи. Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, у неділю, 17 жовтня, на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту у Голосіївському районі столиці водій автомобіля ВАЗ із незрозумілих причин не впорався з керуванням та настромився на відбійник.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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    На трасі Київ–Чернігів через п’яного водія постраждала ціла родина (фото)