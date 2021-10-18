Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)

Водій загинув на місці ДТП

У неділю, 17 жовтня, на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту у Голосіївському районі столиці водій автомобіля ВАЗ із незрозумілих причин не впорався з керуванням та у крайній лівій смузі настромився на відбійник. Про це повідомляють «Вартові еспресо».

Відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці ДТП.

Пасажирам (родичам водія), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Вирішується питання госпіталізації.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює причини трагічної автопригоди.

Як повідомлялося, 14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.