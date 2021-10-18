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    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)

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    Відбійник пройшов через автомобіль наскрізь - Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)
    Відбійник пройшов через автомобіль наскрізь
    Фото: Еспресо

    Водій загинув на місці ДТП

    У неділю, 17 жовтня, на вулиці Саперно-Слобідській зі сторони Південного мосту у Голосіївському районі столиці водій автомобіля ВАЗ із незрозумілих причин не впорався з керуванням та у крайній лівій смузі настромився на відбійник. Про це повідомляють «Вартові еспресо».

    Відбійник пройшов наскрізь водія. Отримані травми виявилися несумісні з життям. Чоловік помер на місці ДТП.

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    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)

    Пасажирам (родичам водія), які перебували на момент аварії в салоні автомобіля, медики надали допомогу на місці. Вирішується питання госпіталізації.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює причини трагічної автопригоди.

    Як повідомлялося, 14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.

    Теги: трагедія ДТП Київ смерть водій автомобіль
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    Жахлива ДТП у Києві: ВАЗ настромився на відбійник (фото, відео)