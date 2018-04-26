  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На травневі свята у Києві курсуватиме ретропоїзд

    Подорож ретропоїздом навколо Києва триватиме дві з половиною години
    На травневі свята в Києві курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.
    • 26 Квiтня, 10:18
    • Розсилка

    Подорож ретропоїздом навколо Києва триватиме дві з половиною години

    На травневі свята в Києві курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.

    1 травня склад поїзда буде представлений п’ятьма та 9 травня чотирма комфортабельними вагонами з місцями для сидіння та вагоном-рестораном.

    Традиційно святковий потяг поведе паровоз серії Ер 787-46, 1951 року побудови, на чолі з локомотивною бригадою з депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим з обслуговування паровозів в Україні.

    Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів.

    Ціна квитка у вагоні першого класу становить близько 84 грн для дорослих і 32 грн для дітей, у вагоні другого класу – 48 грн для дорослих і 23 грн для дітей. Також ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.

    Читайте також
    Київ свята Укрзалізниця потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ