На травневі свята у Києві курсуватиме ретропоїзд

Подорож ретропоїздом навколо Києва триватиме дві з половиною години

На травневі свята в Києві курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.



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Подорож ретропоїздом навколо Києва триватиме дві з половиною години

На травневі свята в Києві курсуватиме святковий ретропоїзд №897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.

1 травня склад поїзда буде представлений п’ятьма та 9 травня чотирма комфортабельними вагонами з місцями для сидіння та вагоном-рестораном.

Традиційно святковий потяг поведе паровоз серії Ер 787-46, 1951 року побудови, на чолі з локомотивною бригадою з депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим з обслуговування паровозів в Україні.

Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів.

Ціна квитка у вагоні першого класу становить близько 84 грн для дорослих і 32 грн для дітей, у вагоні другого класу – 48 грн для дорослих і 23 грн для дітей. Також ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.