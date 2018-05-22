На Трійцю з Києва до Львова курсуватимуть додаткові потяги

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На 25 та 28 травня призначено додаткові рейси швидкісного поїзда «Інтерсіті+»

Для покращення обслуговування пасажирів на 25 та 28 травня призначено додаткові рейси швидкісного поїзда «Інтерсіті+» № 755/756 Київ – Львів, а також подовжено маршрут швидкісного поїзда № 747/748 Київ – Тернопіль до Львова, відправленням з Києва 26 травня, зі Львова – 27 травня. Про це повідомляє медіацентр «Укрзалізниці».

Так, 25 та 28 травня поїзд № 755 Київ – Львів відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43 із зупинкою на станції Коростень о 01:00-01:01.

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:18 із зупинкою на станції Коростень о 02:57-02:58.

Поїзд № 747 категорії «Інтерсіті» Київ – Тернопіль – Львів вирушить з Києва 26 травня о 17:24 та прибуде до Львова о 01:05.

У зворотному напрямку зі Львова 27 травня поїзд № 748 Львів –Тернопіль – Київ вирушить о 01:50 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 10:01.