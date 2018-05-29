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    На Трухановому острові сталася пожежа на спортивній базі

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    <p>Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 35 кв. м дерев&rsquo;яних конструкцій будинку</p> - На Трухановому острові сталася пожежа на спортивній базі

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 35 кв. м дерев’яних конструкцій будинку

    Горів 2-поверховий дерев’яний літній нежитловий будинок

    У вівторок, 29 травня, вранці на вул. Труханівській, що на Трухановому острові, виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:40, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    На місце події негайно виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що на території однієї зі столичних спортивних баз горів 2-поверховий дерев’яний літній нежитловий будинок.

    О 10:16 пожежу на площі 35 кв. м було локалізовано, а о 10:36-ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 35 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

    На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причини виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, сьогодні. 29 травня в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука підпалили машину. Разом з нею згоріли ще два авто, що стояли по сусідству.

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