На Трухановому острові сталася пожежа на спортивній базі

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Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 35 кв. м дерев’яних конструкцій будинку

Горів 2-поверховий дерев’яний літній нежитловий будинок

У вівторок, 29 травня, вранці на вул. Труханівській, що на Трухановому острові, виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:40, інформує прес-служба столичних рятувальників.

На місце події негайно виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що на території однієї зі столичних спортивних баз горів 2-поверховий дерев’яний літній нежитловий будинок.

О 10:16 пожежу на площі 35 кв. м було локалізовано, а о 10:36-ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 35 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, сьогодні. 29 травня в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука підпалили машину. Разом з нею згоріли ще два авто, що стояли по сусідству.