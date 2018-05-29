Вночі у Києві згорів автомобіль помічника нардепа

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Фото: Ігор Мосійчук, Facebook Автомобіль згорів майже повністю

Ігор Мосійчук заявляє, що невідомі підпалили автомобіль його помічника

У ніч на вівторок, 29 травня, на стоянці у Дарницькому районі Києва згорів автомобіль помічника народного депутата Ігоря Мосійчука Станіслава Коломійця. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі, близько четвертої години ранку невідома особа спалила автомобіль мого помічника Станіслава Коломійця. Згідно свідчень очевидців, до стоянки в Дарницькому районі столиці за адресою Григоренка 36, де було припарковано авто Стаса, під’їхав моторолер (чи мотоцикл), водій якого облив бензином автівку, підпалив її, й поїхав», - написав Мосійчук.

За його словами, навпроти стоянки був припаркований екіпаж патрульної поліції, «на чиїх очах і було вчинено цей злочин». «Поліцейські викликали пожежників і слідчо-оперативну групу, але чомусь не вчинили жодних дій для затримання злочинця», - заявив нардеп.

В результаті пожежі згоріла не тільки автівка Коломійця, а й дві машини, припарковані по сусідству.

Мосійчук заявив, що бере цю справу під особистий контроль.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Перемоги двічі за добу сталася пожежа в кінотеатрі «Екран».