На Трухановому острові з води виловили відро і пакунок із боєприпасами

На пакунок із небезпечними предметами натрапили випадкові перехожі, які із спеціальним магнітом шукали там затонулі речі

У неділю, 29 квітня, близько 20-ї години столичні правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він виловив у воді відро та пакунок із патронами та гранатами. Це сталося на Трухановому острові, повідомляє прес-служба поліції Києва. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети,



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Тротилові шашки (ілюстративне фото)

На пакунок із небезпечними предметами натрапили випадкові перехожі, які із спеціальним магнітом шукали там затонулі речі

У неділю, 29 квітня, близько 20-ї години столичні правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він виловив у воді відро та пакунок із патронами та гранатами. Це сталося на Трухановому острові, повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1500 патронів різного калібру. Усе це відправили для проведення експертизи.

Матеріали внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. оперативники працюють над встановленням власника вилучених предметів.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців.