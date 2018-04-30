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    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові

    Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки
    У понеділок, 30 квітня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько трьох
    • Сьогодні, 22:13
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    Пожежники на Трухановому острові
    Фото: ДСНС
    Пожежники на Трухановому острові

    Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки

    У понеділок, 30 квітня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.

    Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько трьох гектарів трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.

    У ДСНС додали, що о 16:47 пожежу було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано.

    До ліквідації пожежі залучалося 25 чоловік особового складу, три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель «Відважний».

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    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові
    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові
    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові
    Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові

    До слова, у неділю на Трухановому острові з води виловили відро і пакунок із боєприпасами.

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