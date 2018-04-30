Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки

У понеділок, 30 квітня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько трьох



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Фото: ДСНС Пожежники на Трухановому острові

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки

У понеділок, 30 квітня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько трьох гектарів трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.

У ДСНС додали, що о 16:47 пожежу було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалося 25 чоловік особового складу, три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель «Відважний».

До слова, у неділю на Трухановому острові з води виловили відро і пакунок із боєприпасами.