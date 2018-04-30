Столичні рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Трухановому острові
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Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки
У понеділок, 30 квітня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить близько трьох гектарів трав’яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.
У ДСНС додали, що о 16:47 пожежу було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано.
До ліквідації пожежі залучалося 25 чоловік особового складу, три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель «Відважний».
До слова, у неділю на Трухановому острові з води виловили відро і пакунок із боєприпасами.