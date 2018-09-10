На узбіччі дороги в Печерському районі згорів автомобіль
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Пожежа в автомобілі Daewoo Nexia сталася близько 6-ї ранку
Сьогодні, 10 вересня, вранці на узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Рильській, 2, що у Печерському районі столиці, сталася пожежа в автомобілі Daewoo Nexia. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:52.
До місця виклику негайно було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю одразу ж приступили до гасіння пожежі, інформує прес-служба столичних рятувальників.
О 06:18 вогнеборці ліквідували пожежу.
Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття автомобіля.
Причина виникнення пожежі з’ясовуються.
Постраждалих немає.