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    Новини

    Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)

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    Від удару маршрутка перекинулася - Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)
    Від удару маршрутка перекинулася
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП загинули двоє пасажирів маршрутки

    Сьогодні, 3 грудня, пообіді в м. Буча Київської області в аварію втрапили місцеве маршрутне таксі та автомобіль Porsche.

    Попередньо, водій останнього допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. Внаслідок цього маршрутка перекинулася на бік.

    ДТП стало фатальним для двох пасажирів рейсового мікроавтобусу, ще трьох - госпіталізовано.

    Поліція та рятувальники Київщини працюють на місці події, слідчо-оперативна група документує дану подію.

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    Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)
    Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)

    Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина Буча автомобіль рятувальники
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