Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)



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Від удару маршрутка перекинулася Фото: Нацполіція

В результаті ДТП загинули двоє пасажирів маршрутки

Сьогодні, 3 грудня, пообіді в м. Буча Київської області в аварію втрапили місцеве маршрутне таксі та автомобіль Porsche.

Попередньо, водій останнього допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. Внаслідок цього маршрутка перекинулася на бік.

ДТП стало фатальним для двох пасажирів рейсового мікроавтобусу, ще трьох - госпіталізовано.

Поліція та рятувальники Київщини працюють на місці події, слідчо-оперативна група документує дану подію.

Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.