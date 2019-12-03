Жахлива ДТП під Києвом: Porsche протаранив маршрутку (фото, відео)
Від удару маршрутка перекинулася
Фото: Нацполіція
В результаті ДТП загинули двоє пасажирів маршрутки
Сьогодні, 3 грудня, пообіді в м. Буча Київської області в аварію втрапили місцеве маршрутне таксі та автомобіль Porsche.
Попередньо, водій останнього допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. Внаслідок цього маршрутка перекинулася на бік.
ДТП стало фатальним для двох пасажирів рейсового мікроавтобусу, ще трьох - госпіталізовано.
Поліція та рятувальники Київщини працюють на місці події, слідчо-оперативна група документує дану подію.
Як повідомлялося, 3 грудня на Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП: автомобіль збив велосипедиста.