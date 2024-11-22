На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів змінюють маршрут

Зміни у русі пов'язані із запланованими продовольчими ярмарками у столиці

У субота, 23 листопада, низка столичних автобусів і тролейбуси №№ 34, 37-А курсуватимуть зі змінами руху у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, з початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

– від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську); тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

– від вул. Північної до просп. Степана Бандери; тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

– від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини; автобус № 39 – у напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;

– у напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;

– від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської; автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

– від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);

– від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську); автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

– у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом; автобус № 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом.

Раніше повідомлялося, що Для поліпшення транспортного обслуговування мешканців і гостей Києва з 23 листопада будуть внесені зміни в маршрут автобусів № 103.