Мільйони робочих місць опинились під загрозою через штучний інтелект

До 2030 року 94 млн європейців буде потрібно перенавчання у зв'язку з розвитком автоматизації

До 2027 року в Європі буде ліквідовано 83 млн робочих місць, ключовою причиною таких змін стане штучний інтелект, що стрімко розвивається. Про це пише Euronews, спираючись на прогнози Всесвітнього економічного форуму.

Водночас наголошується, що до 2030 року 94 млн європейських працівників буде потрібно перенавчання у зв'язку з розвитком автоматизації.

Зокрема, визначено галузі, працівникам яких розвиток штучного інтелекту загрожує найбільше: послуги готельного бізнесу та громадського харчування (94%), мистецтво (80%), оптова та роздрібна торгівля (68%), будівництво (58%), а також транспорт та логістика (50%).

«21 мільйону людей, можливо, доведеться змінити професію до 2030 року, роблять висновок дослідники, припускаючи, що більшість із цих людей не мають вищої освіти», – йдеться в матеріалі.

Водночас, за даними Всесвітнього економічного форуму, найближчими роками має відбутися значне зростання робочих місць за іншими напрямками: з'явиться близько 69 млн нових вакансій. Але в Європі ці робочі місця, найімовірніше, будуть розподілені нерівномірно. До 40% європейців можуть опинитися в регіонах із ринком праці, що скорочується. У дослідженні пропонується заохочувати віддалену роботу, щоб ці регіони залишалися на плаву.

«Зараз продуктивність праці в Європі зосереджена на кількох ринках праці, таких як Амстердам, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Мюнхен та Париж», – зазначається у матеріалі.

У цих містах проживає лише 20% населення Європи, але на їхню частку припало 43% зростання ВВП Європи, 35% чистого приросту робочих місць та 40% приросту населення в період з 2007 по 2018 рік, пояснює дослідження.

З іншого боку, у східній та південній Європі налічується 438 регіонів із ринком праці, що скорочується, в яких проживає 30% населення і які характеризуються «скороченням робочої сили, літнім населенням і нижчим рівнем освіти».

До слова, американська корпорація Google працює над технологією штучного інтелекту, яка зможе міркувати як людина. Фахівці за останні кілька місяців змогли в цьому досягти успіху. Програми, над якими вони працюють, підходять для вирішення багатоступеневих завдань у галузі математики та комп'ютерного програмування.