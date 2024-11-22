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Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом
фото ілюстративне

Рух автобусів організують за схемою від вулиці Світлицького до вулиці Чорнобильської за власним маршрутом

Для поліпшення транспортного обслуговування мешканців і гостей Києва з 23 листопада будуть внесені зміни в маршрут автобусів № 103. Про це інформує КП «Київпастранс».

Рух автобусів організують за схемою: від вулиці Світлицького до вулиці Чорнобильської за власним маршрутом, далі – вулиця Чорнобильська – вулиця Ірпінська – вулиця Чорнобильська, далі за власним маршрутом.

Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом фото 1

 

Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом фото 2

Нагадаємо, протягом вихідних, 23 та 24 листопада, міська кільцева електричка не буде ходити через Троєщину на Почайну та навпаки.

Як зазначається, електричка доїжджатиме тільки до Микільської Слобідки і звідти повертатиметься назад на Дарницю.  Такі зміни пояснюються будівництвом автотунелю під станцією Воскресенка.

Теги: вулиця Київпастранс громадський транспорт

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