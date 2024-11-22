Із 23 листопада автобус № 103 курсуватиме за новим маршрутом

Рух автобусів організують за схемою від вулиці Світлицького до вулиці Чорнобильської за власним маршрутом

Для поліпшення транспортного обслуговування мешканців і гостей Києва з 23 листопада будуть внесені зміни в маршрут автобусів № 103. Про це інформує КП «Київпастранс».

Рух автобусів організують за схемою: від вулиці Світлицького до вулиці Чорнобильської за власним маршрутом, далі – вулиця Чорнобильська – вулиця Ірпінська – вулиця Чорнобильська, далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, протягом вихідних, 23 та 24 листопада, міська кільцева електричка не буде ходити через Троєщину на Почайну та навпаки.

Як зазначається, електричка доїжджатиме тільки до Микільської Слобідки і звідти повертатиметься назад на Дарницю. Такі зміни пояснюються будівництвом автотунелю під станцією Воскресенка.