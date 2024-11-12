На Кибальчича трамвай зійшов із рейок (відео)

Рух трамваїв заблоковано в обидві сторони

Сьогодні зранку, 11 листопада, у Дніпровському районі трамвай зійшов із рейок. Про це інформує «Київпастранс».

У столиці на Кібальчича трамвай зійшов з рейок, стоять в обидва боки, пишуть місцеві пабліки pic.twitter.com/jEV9SDpTyt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2024

Як зазначається, подія сталася на вулиці Кибальчича. Наразі рух трамваїв заблоковано в обидві сторони.

Раніше повідомлялося, що Київська міська електричка у періоди з 11 по 15 та з 18 по 22 листопада з 13:10 до 16:10 тимчасово змінить колії прибуття та відправлення на кількох станціях через проведення технічних робіт. Як зазначається, електропоїзди сполученням Дарниця-Святошин (через Київ-Пасажирський) будуть прибувати та відправлятися з 21 колії Приміського вокзалу, замість звичної Північної платформи. Сполучення Святошин-Дарниця залишиться без змін. На станції Протасів Яр у ті ж дати електропоїзди цього маршруту прибуватимуть та відправлятимуться з 3 колії.